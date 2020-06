Rio considera que controlo da pandemia em Lisboa e Vale do Tejo "correu mal"

Rui Rio considerou, este sábado, que a ação do Governo no controlo da pandemia da covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo"correu mal" nas últimas semanas.

"Olhando aos resultados da ação governativa em Lisboa e Vale do Tejo nas últimas duas, três semanas, naturalmente, são dados objetivos que correu mal", disse o líder do PSD, no final da reunião do Conselho Estratégico Nacional do partido, em Coimbra.

Rio disse ainda que é normal que existam críticas ao Executivo socialista, uma vez que já existia experiência a lidar com a pandemia de covid-19.

Questionado sobre o que faria de diferente caso estivesse à frente do Governo, o presidente do PSD não quis mencionar medias. No entanto, destacou que teria de "introduzir a dinâmica que a Direção-Geral da Saúde (DGS) precisa e de estar também mais atento para responder mais depressa".

"Sabia o que tinha de fazer do ponto de vista da postura relativamente ao problema e aos serviços", disse, adiantando ainda que a DGS "não está a responder devidamente".