Mário Coelho. Alegre recorda " um príncipe entre os príncipes do mundo"

O destacado militante socialista, antigo deputado e poeta Manuel Alegre emitiu esta segunda-feira uma nota de pesar pela morte do toureiro Mário Coelho.

"Nascido num bairro pobre de Vila Franca de Xira, viria a ser um príncipe entre os príncipes do mundo. Grande toureiro, dentro e fora da arena, Mário Coelho conviveu com Picasso, Hemingway, Orson Welles, foi admirado e amado por algumas das grandes estrelas do seu tempo", começa por recordar Manuel Alegre sobre o amigo Mário Coelho.

Mas o poeta sublinha ainda que o famoso toureiro "prestigiou o nome de Portugal nas maiores praças na Europa e na América Latina. Era um cavalheiro que parecia estar sempre vestido com o trage de luces". Por fim, Alegre escreve que " Portugal perdeu um grande artista" e ele, Alegre, "um bom amigo", enviando condolências à família e à tauromaquia portuguesa.

Mário Coelho, famoso toureiro português, faleceu domingo, aos 84 anos, vítima de covid-19, no Hospital de Vila Franca de Xira, onde estava internado, desde o final do mês passado.