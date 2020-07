Número de mortes é o mais alto das últimas cinco semanas. Todos os óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta quinta-feira pela DGS, já morreram 1.644 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais 13 óbitos face ao boletim de ontem. Este número é o mais alto desde o dia 1 de junho, quando tinham sido registadas 14 mortes. O boletim indica ainda que todos os óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo

Nas últimas 24 horas foram ainda confirmados mais 418 novos casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 45.277, o que representa um aumento de 0,9% em relação a quarta-feira. Dos novos casos, 328 (78%) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Sublinhe-se que o boletim da DGS volta a incluir uma nota em relação aos dados relativos à Grande Lisboa, na sequência da falta de notificação de um laboratório privado."Os dados referentes à Autoridade de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo têm como fonte os dados agregados dos respetivos ACES. Optou-se por esta fonte porque a não notificação laboratorial no SINAVE LAB por um parceiro privado em 3 dias da semana em curso originou cerca de 200 notificações cuja distribuição ainda carece de análise", explica a autoridade de saúde.

O número de recuperados voltou a subir e situa-se agora nos 30.049, depois de mais 335 pessoas terem sido consideradas recuperadas nas últimas 24 horas.

Há 485 doentes internados, menos 25 do que ontem, dos quais 73 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um face ao último balanço.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.480 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 34.102 contactos.

O boletim de hoje volta a não incluir informação atualizada sobre a distribuição geográfica por concelho dos casos de covid-19. Uma nota indica que “a DGS está a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde”. Trabalho que será “concluído durante os próximos dias”. De realçar, que esta atualização não é feita desde sábado.

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

102 homens e 46 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

190 homens e 125 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

477 homens e 625 mulheres com mais de 80 anos.

819 óbitos do sexo masculino e 825 do sexo feminino