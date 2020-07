FC Porto 85 anos antes...

Nascimento Fernandes, ator e realizador, algarvio de Faro, era um fulano que não perdia uma boa pilhéria. A derrota impressionante da seleção nacional em Chamartín, Madrid, frente à Espanha, no apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo de 1934, puxou pelo seu instinto apepinador.

Para O Trevo de Quatro Folhas, um filme de Chianca de Garcia, o primeiro em Portugal no qual o futebol também é protagonista, compôs uma canção marota : «Quando a seleção trabalha/Como eu quero/Então é que não falha/Nove-a-zero».

A verdade é que o terramoto de Madrid teve efeitos inevitáveis na organização do jogo entre nós. É precisamente a partir de 1934 que surge em Portugal o primeiro campeonato em forma de ‘poule’. É organizado a nível nacional e ganha o nome de Liga – reconhecimento da necessidade de um torneio exigente e regular que preparasse devidamente , ao longo da época, os jogadores que estivessem em condições de serem chamados à seleção.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.