Araraquara. É Benfica mais Sporting

Benfica-Sporting, dérbi dos dérbis do futebol português, com mais uma edição marcada para hoje, às 21h15, em Araraquara não é jogo. É um clube. Curioso clube, na verdade.

Dorival Caymmi tinha uma música que ia assim: «Você já foi à Bahia, nêga?/Não?/Então vá!/Lá tem vatapá/Então vá!/Lá tem caruru/Então vá!/Lá tem munguzá/Então vá!/Se ‘quiser sambar’/Então vá!». Tal como Caimmy dá vontade de perguntar e concluir: «Você já foi a Araraquara? Então vá!». Fica no Estado de São Paulo e pode não ter vatapá nem caruru nem munguzá. Mas tem araras. Entre as várias versões sobre a sua etimologia, fica a de que no idioma tupi significa Toca das Araras (arara e kûara, que quer dizer buraco ou toca). E tem, imagine-se, um Sporting Benfica que em vez de competirem um contra o outro, como cá, competem juntos porque nasceram juntos num finalzinho de tarde do dia 22 de agosto de 1963.

