Autarca acampa em frente à Câmara

Vereador do PSD na autarquia do Montijo protesta contra falta de investimento na habitação com rendas acessíveis.

O vereador do PSD na Câmara do Montijo, João Afonso, acampou entre quinta-feira à noite e sexta-feira de manhã em frente ao edifício dos paços do concelho em "solidariedade com as muitas famílias" que não têm casa. "Temos uma expectativa de que são mais de 500 famílias e duas mil pessoas que neste momento não têm casa, não têm casa digna ou estão na iminência de perder a casa", explicou à agência Lusa o vereador João Afonso.

O autarca social-democrata garante que a Câmara do Montijo, gerida pelos socialistas e liderada por Nuno Canta, há mais de uma década que "não investe um tostão na construção de casas sociais e com custos controlados e isso não é aceitável".

A iniciativa contou também com o envolvimento das estruturas locais e distritais do PSD e do CDS-PP e também de alguns independentes.

"Não podemos dizer às pessoas que há dinheiro para tudo e não há dinheiro para habitação. Não se pode dizer às pessoas que vão para a rua, isso não é solução", acrescenta o vereador social-democrata.

Os sociais-democratas argumentam que é preciso tomar medidas na área da habitação porque os preços das rendas são cada vez mais difíceis de suportar, mesmo por famílias de classe média. Uma situação que se agravou depois do anúncio de que o novo aeroporto vai ser construído na base aérea situada naquele concelho da margem sul do Tejo.

A iniciativa do PSD tem também como objetivo protestar por os socialistas se recusarem a agendar para discussão uma proposta que visa a criação de um fundo de emergência social para subsidiar a habitação.