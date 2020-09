Altice: Conhecidos os vencedores IoT Challenge

Já foram conhecidos os vencedores da 5ª edição do IoT Challenge, uma competição tecnológica promovida pela Altice Empresas, marca do segmento empresarial da operadora que desafia empresas e startups portuguesas a apresentarem soluções de Internet of Things (IoT) inovadoras e prontas a serem comercializadas.

A Infinite Foundry foi uma das primeiras equipas a conquistar o júri com uma solução que consiste em reproduzir uma réplica da planta digital 3D da instalação industrial para monitorizar em tempo real o processo de produção e melhorar a eficiência operacional, remotamente.

A Indra Sistemas Portugal foi premiada pelo projeto Onesait Motion, uma solução que facilita a gestão operacional em tempo real de uma cadeia de fornecimento (supply chain), garantido a rastreabilidade online das pessoas, veículos e produtos envolvidos no processo.

Já a Quantico Solutions apresentou o projeto Vision4Lab, uma solução que consiste numa plataforma composta por um sistema que permite que os profissionais de saúde possam gravar em vídeo os seus procedimentos recorrendo a um wearable device (óculos), de modo a que outros profissionais possam visualizar essas imagens, garantindo maior controlo e segurança.

Na edição deste ano, os candidatos tiveram de apresentar soluções de IoT com vista a acelerar a digitalização das empresas e das organizações, a otimizarem os processos através da monitorização à distância, permitir uma rápida adaptação à nova realidade de teletrabalho ou ajudarem a enfrentar os desafios atuais da sociedade, nomeadamente no que diz respeito ao combate à pandemia do novo coronavírus.

Este ano, devido ao aparecimento da covid-19, foi a primeira vez que a final do IoT Challenge se transformou numa sessão simultaneamente presencial e online. Durante o evento e, após as várias apresentações dos candidatos, as empresas foram avaliadas pelo júri do concurso, através de sessões de perguntas e respostas.

O painel de júri foi composto por: Nuno Nunes, chief sales officer para o segmento Business to Business da Altice Portugal, Luís Alveirinho, chief technology officer da Altice Portugal, Sofia Rebola, diretora de Controlo Técnico e Sistemas de Gestão do Grupo Altri, Ivo Antão, administrador executivo do Grupo Luz Saúde e Eduardo Fitas, vice-presidente da Accenture Portugal.

Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, felicitou finalistas e participantes. «Para esta 5.ª edição, os dados estão lançados. É com grande satisfação, mas também com muito empenho e ambição que a Altice Portugal olha para o IoT Challenge. Esta iniciativa, com 5 anos de existência, irá permitir continuar a identificar talento, bem como soluções únicas, diferenciadores e irreverentes, que vão contribuir, com certeza, para que o tecido empresarial português seja capaz de ultrapassar este desafio da digitalização», disse o responsável, acrescentando que «a digitalização é hoje fundamental – qualquer empresário de pequenas e médias organizações compreende, hoje, os grandes desafios da transformação digital das suas organizações e com ela a digitalização da economia e também da sociedade».

Já Nuno Nunes, administrador responsável pelo segmento empresarial da Altice Portugal, defende que a empresa quer «continuar a intensificar o modelo de negócio junto das empresas portuguesas, e graças ao IoT Challenge temos a oportunidade de fazê-lo em conjunto com os inovadores do amanhã».

11 equipas na final

A Altice recebeu um total de 28 candidaturas e foram 11 as equipas que chegaram à final. Entre os meses de julho e setembro, os participantes, puderam trabalhar com a equipa de Engenharia Altice do golabs.IoT para testar as suas soluções. Os critérios de avaliação tiveram em conta a aplicabilidade da solução ao segmento B2B, inovação, maturidade da solução e atratividade do modelo de negócio.

Além das condições especiais na mensalidade e na taxa de ativação do serviço de conectividade IoT Connect da Altice Empresas que é atribuído a todos os finalistas, serão ainda concedidos prémios aos três vencedores, incluindo a oferta de seis mensalidades do serviço IoT Connect da Altice Empresas, Startup passes para o Web Summit 2020, a divulgação das soluções nos canais de comunicação da Altice Empresas, a exposição da solução no Showroom da Altice Portugal bem como a possibilidade de integração da solução no portfólio da Altice Empresas.

Nas últimas quatro edições, o IoT Challenge juntou mais de 150 participantes e premiou um total de 15 equipas vencedoras, naquela que é considerada uma verdadeira oportunidade de agregar e identificar os melhores talentos da área da tecnologia em Portugal, dando-lhes as ferramentas para que possam fazer também parte do processo de transformação digital do tecido empresarial português, através da extensa rede de clientes e parceiros da Altice Empresas.