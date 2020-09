Governo aprova desfasamento de horários em empresas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto

O Governo aprovou, esta quinta-feira, em sede de Conselho de Ministros, o desfasamento de horários para as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, de modo a conter a propagação do novo coronavírus. Desta forma, as empresas devem desfasar as horas de entrada e saída de colaboradores de equipas diferentes, entre 30 a 60 minutos, de modo a evitar ajuntamentos desnecessários.

Em comunicado, o Governo revela que o diploma prevê a "obrigatoriedade de desfasamento dos horários de entrada e saída dos trabalhadores em as empresas que tenham locais de trabalho com 50 ou mais trabalhadores", pode ler-se na nota.

O Conselho de Ministros indica ainda que devem ser criadas "equipas estáveis" e "alternar as pausas para descanso entre equipas" de modo a evitar que pessoas de equipas e departamentos diferentes estejam em contacto. O regime de teletrabalho deve continuar a ser "promovido" se "a natureza da atividade" o permitir, afirma o Executivo.