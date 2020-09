Politica

26 de setembro 2020

Guterres com reeleição tremida

A um ano do fim do mandato, a reeleição do secretário-geral das Nações Unidas parece cada vez mais difícil. Até agora, só o egípcio Boutros-Ghali não foi reconduzido. A ONU está com dificuldades financeiras e os EUA não estão satisfeitos com os seus responsáveis, incluindo o português. Mas as eleições americanas ainda podem mudar o cenário.