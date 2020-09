André Ventura anuncia manifestação contra pedofilia

André Ventura, líder do Chega e candidato à Presidência da República, anunciou uma manifestação no dia 4 de outubro contra “a pedofilia e a podridão do sistema político português”. Em comunicado, a direção nacional do Chega esclarece que esta iniciativa visa dar resposta à decisão de Ana Gomes de convidar Paulo Pedroso para coordenar a campanha.

“O Chega sairá novamente à rua no próximo domingo, dia 4 de outubro, numa grande manifestação contra a pedofilia e a podridão do sistema político português. Após a vergonhosa nomeação de Paulo Pedroso para coordenar a campanha de Ana Gomes, a indignação dos portugueses de bem não pode passar incólume e tem de ter voz nas ruas”, refere, em comunicado, a direção do Chega.

O Chega considera que “a candidatura ao mais alto cargo político da Nação não pode ser banalizada, vulgarizada, nem representar uma ofensa aos portugueses comuns. É tempo de sair à rua para nos fazermos ouvir, não podemos continuar a pactuar com esta terrível nuvem negra sobre o panorama político português”.

O candidato e líder do Chega definiu como meta ficar à frente de Ana Gomes. A ex-eurodeputada socialista tem sido um dos principais alvos de Ventura, principalmente desde que anunciou o nome de Paulo Pedroso como coordenador da campanha. “Sobre as últimas aventuras e aventesmas fascistas, é seguir o conselho da Michelle Obama: ‘Quando eles jogam baixo, mais nós jogamos alto...”, escreveu Ana Gomes no Twitter, em resposta aos ataques do líder do Chega.