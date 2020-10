Tribunal extingue Sindicato dos Motoristas

"Violam preceitos legais do Código do Trabalho", considera tribunal.

O Tribunal do Trabalho de Lisboa decidiu extinguir o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que protagonizou duas das maiores greves do ano passado, levando o Governo a declarar estado de emergência energética.

Segundo a nota da Comarca de Lisboa, depois do pedido do Ministério Público para dissolução do sindicato, «o tribunal entendeu que tanto a constituição como os estatutos do referido sindicato violam preceitos legais do Código do Trabalho».