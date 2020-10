3 corpos encontrados perto de Nice, em França

Três corpos foram encontrados esta segunda-feira em França, nas vilas montanhosas próximas de Nice, afetadas pelo mau tempo que se fez sentir na região, anunciaram as autoridades francesas.

Os corpos foram encontrados nas localidades de Lantosque, Colomars e Saint-Martin-Vésubie, esta última foi uma das zonas mais afetadas pelas chuvas torrenciais e inundações da passada sexta-feira.

Segundo a proteção civil francesa, ainda havia na tarde desta segunda-feira 21 pessoas desaparecidas, 8 das quais foram vistas a serem levadas pela corrente das inundações e 13 cujas famílias ainda não conseguiram contactar desde sexta-feira passada.

Do outro lado da fronteira um corpo foi encontrado em Ventimiglia, Itália, mas ainda não foi identificado pelas autoridades francesas como sendo uma vítima da tempestade no vale de Roya. Ainda em Itália, foram confirmadas outras mais duas mortes na zona do vale de Aosta e Piemonte.

Estes dois corpos não foram os únicos a ser encontrados na costa italiana. Mais cinco cadáveres foram encontrados desde domingo, mas devido ao avançado estado de decomposição, o autarca dos Alpes Marítimos, Bernard Gonzalez, acredita que os corpos estariam enterrados no cemitério e foram levados pela corrente.

Registaram-se ainda no passado sábado duas vítimas mortais em Itália - um bombeiro de 53 anos no Vale de Aosta e um homem de 36 anos cuja viatura havia caído no rio Sesia, na região transalpina de Piemonte. No domingo, as regiões de Piemonte e Liguria, no noroeste do país, pediram ao Governo para decretar o estado de emergência, devido às inundações.

Na região de Piemonte, estima-se que mais de 1300 casas tenham sido afetadas pela tempestade.

As fortes chuvas que se fizeram sentir na fronteira entre o sudeste francês e o noroeste italiano obrigaram ao corte de várias estradas e pontes, deixando aldeias e isoladas e tendo destruído diversas habitações.