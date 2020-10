Marcelo ficou refém de Joana Marques Vidal

A história da não recondução do presidente do Tribunal de Contas revelou como Marcelo Rebelo de Sousa ficou refém do disparate de não ter defendido outro mandato para a antiga procuradora-geral da República.

O Presidente, num momento em que a corrupção estava (e está) na ordem do dia, decidiu alinhar com o Governo e defendeu que a Procuradoria-Geral da República deveria ter outra inquilina que não Joana Marques Vidal – isto depois de a magistrada ter sucedido a Pinto Monteiro, um dos procuradores mais polémicos e que ficará para sempre ligado ao legado de José Sócrates.

Joana Marques Vidal fez um mandato muito elogiado, já que o Ministério Público acusou vários políticos e empresários, não olhando a nomes nem a partidos – uma raridade em Portugal. Mas o Presidente tapou os ouvidos e alinhou o seu discurso com António Costa, defendendo ambos que os cargos de natureza judiciária só devem ter um mandato.

Os dois decidiram um critério, como lembrou o primeiro-ministro, e a partir daí nada como aparecerem debaixo do mesmo chapéu de chuva. Para o caso pouco importa que o mandato do Tribunal de Contas seja só de quatro anos, ao contrário do da PGR, que é de seis. Nem importa que o anterior presidente do Tribunal de Contas tenha assinado o parecer dos seus conselheiros que teceram duras críticas à forma como o Governo quer que seja controlado o dinheiro que virá de Bruxelas.

