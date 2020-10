OE2021. Governo recua na penalização do ISV dos carros usados importados

A componente ambiental que integra a fórmula de cálculo do Imposto Sobre Veículos (ISV) vai passar a ser também tida em linha de conta no cálculo do imposto a aplicar aos veículos usados importados da União Europeia.

A medida consta da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) e deverá conduzir a uma redução do imposto suportado por estes veículo – o que era, há muito, defendido pelos importadores de carros usados da União Europeia (mas negado pelo Fisco).

Esta matéria levou mesmo o país ao Tribunal de Justiça, por iniciativa da Comissão Europeia. A decisão do Tribunal ainda não é conhecida, mas o Governo decidiu fazer uma alteração às regras já no próximo ano.

Veja aqui todas as medidas que já são conhecidas.