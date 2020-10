Morreu bispo emérito de Viana do Castelo

O bispo emérito de Viana do Castelo, D. José Pedreira, de 85 anos, morreu esta quarta-feira.

Numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa destacou o “admirável exemplo de serviço aos outros” do bispo. O chefe de Estado escreveu ainda que apresenta à família enlutada os seus mais sentidos pêsames, tal como à comunidade de fiéis "que tiveram em D. José Pedreira, ao longo de vários anos, de 1997 a 2010, um prelado esclarecido e empenhado, que em todos deixa uma mensagem de esperança".

Recorde-se que o bispo emérito foi ordenado sacerdote a 12 de julho de 1959 e nomeado bispo-auxiliar do Porto em dezembro de 1982. A ordenação episcopal decorreu a 19 de março de 1983. Volvidos quatro anos, foi nomeado bispo de Viana do Castelo, cargo que ocupou até à resignação. A partir daí, assumiu o título de bispo-emérito de Viana do Castelo. Em 1996, foi-lhe atribuíuda a Medalha de Mérito Municipal do Município de Valença pela contribuição que dava à "projeção da marca" e "identidade do território", como é possível ler na nota de pesar publicada no site oficial da Câmara Municipal de Valença, instituição que expressou "publicamente o profundo pesar e consternação pelo falecimento de Sua Excelência Reverendíssima".