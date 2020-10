Orçamento de Estado não convence economistas

‘Documento político e propagandista’, ‘a pensar nas eleições’ e ‘a apoiar-se na ilusória esperança de um recuperação rápida do setor privado e da economia internacional’ são algumas das críticas feitas pelos economistas contactados pelo SOL à proposta de Orçamento do Estado do próximo ano que já foi entregue no Parlamento.

Bagão Félix, Ferraz da Costa, Nuno Teles e César das Neves também se mostram reticentes em relação às metas de crescimento e da taxa de desemprego apresentadas pelo Governo face ao cenário de incerteza provocado pela pandemia.

‘Sem medidas estruturantes de investimento público e reestruturação da economia’ não há criação de riqueza, o que torna mais difícil a tarefa do país em conseguir recuperar. As empresas, essas, parece que foram esquecidas pelo Governo.

