Padre atingido a tiro junto a igreja em Lyon

Incidente ocorre dois depois do ataque em Nice e duas semanas após o homicídio do professor nos arredores de Paris.

Um padre ortodoxo foi baleado, este sábado, junto a uma igreja na cidade francesa de Lyon.

O autor dos disparos conseguiu fugir após deixar a vítima ferida com gravidade. As autoridades montaram uma operação de caça ao homem.

As motivações do ataque não são ainda conhecidas, a vítimas, embora ferida com gravidade, conseguiu dizer que não conhecia o agressor.

Recorde-se que este incidente ocorre dois dias depois do ataque numa igreja em Nice, que resultou na morte de três pessoas, e duas semanas depois de um professor ter sido decapitados nos arredores de Paris.