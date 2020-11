Pedro Siza Vieira e João Galamba investigados por corrupção

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, estão a ser investigados pelo Ministério Público (MP), avançou a revista Sábado esta quinta-feira.

Os dois membros do Governo constam de um processo que envolve indícios de tráfico de influências e de corrupção e outros crimes económicos e financeiros.

A investigação conduzida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e uma Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ) terá partido de uma denúncia feita no ano passado ao MP que apontava que poderia ter existido um favorecimento de certos grupos empresariais no concurso do plano nacional de hidrogénio, projeto verde para Sines que será financiado com centenas de milhões de euros dos cofres do Estado e para tornar a energia mais limpa e reduzir emissões poluentes.

Pedro Siza Vieira e João Galamba são suspeitos de favorecer o consórcio EDP/Galp/REN e estão agora sob vigilância das autoridades policiais e judiciais.

O gabinete de Pedro Siza Vieira já reagiu à notícia e, questionado pela TSF disse apenas que não conhece qualquer processo em que esteja envolvido o nome do ministro.