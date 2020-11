"A forma da pala não é do Siza nem minha, é uma forma natural"

António Segadães Tavares, engenheiro de estruturas que tornou possível a pala do Pavilhão de Portugal, recorda os bastidores e as peripécias do projeto.

Quando, na sua edição de 24 de outubro, o SOL publicou uma notícia acerca das obras que estão a decorrer no Pavilhão de Portugal (‘Obras não tocam na pala’), vários leitores chamaram a atenção para uma omissão imperdoável. Embora o texto dissesse que a famosa pala constituía «uma verdadeira proeza de engenharia», não era referido em lugar algum o nome do engenheiro que tornou possível a sua realização. A própria Ordem dos Engenheiros não deixou passar o assunto em branco, fazendo chegar à direção do SOL uma carta esclarecendo que o crédito do projeto de engenharia, «bem como da excelência da sua execução», devia ser atribuído a António Segadães Tavares.

E é o próprio Segadães Tavares quem nos conta, na primeira pessoa, como lhe chegou o projeto às mãos e descreve os bastidores, nem sempre pacíficos, desta obra emblemática do final do séc. XX. «Eu fui o autor da maioria dos projetos [de engenharia] da reconstrução do Chiado depois do incêndio. A certa altura – agora já não sei precisar, porque os anos passam, mas seguramente no início dos anos 90 – houve uma sessão no Laboratório de Engenharia Civil (LNEC) onde foram apresentadas soluções que tinham sido ensaiadas na reconstrução do Chiado».

O presidente do LNEC era à data Eduardo Romano Arantes de Oliveira, filho do ministro das Obras Públicas de Salazar. «Tínhamos uma relação de amizade, quando ele entrou para catedrático no Técnico escolheu-me como assistente», nota Segadães Tavares. No final da sessão, entre o pequeno grupo que se dirigia para o gabinete do presidente do LNEC, encontravam-se Siza Vieira e Segadães, respetivamente o principal arquiteto e o principal engenheiro da reconstrução do Chiado. «Ainda na antecâmara do gabinete do Arantes, o Siza aproxima-se de mim e diz: ‘Ó engenheiro, queria falar consigo de um trabalho’. Fiquei curioso», recorda Segadães. «Explicou-me que era o projeto do Pavilhão de Portugal, que ia ter uma praça cerimonial, e se eu estava disponível. E eu: ‘Claro que estou disponível’. Ia lá dizer que não a uma coisa dessas. Esta é a primeira vez que oiço falar do Pavilhão de Portugal».

