Por cá, Costa já felicitou Joe Biden... mas não foi o único

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este sábado o "presidente eleito" dos Estados Unidos Joe Biden.

"Parabéns ao Presidente eleito Joe Biden. Espero que em breve possamos trabalhar no reforço das relações transatlânticas e na gestão de assuntos globais, como as alterações climáticas, a defesa da democracia e a segurança internacional", escreveu António Costa, numa publicação partilhada no Twitter.

Congratulations to President Elect @JoeBiden. We look forward to working with the new #USA Administration to reinforce transatlantic relations and cooperate on global issues, such as climate change, defense of democracy and international security. — António Costa (@antoniocostapm) November 7, 2020

Mas por Portugal, não foi o único a felicitar o democrata. Também presidente do PSD, Rui Rio, felicitou Biden, através do Twitter. "Parabéns, sr. Presidente. Uma vitória muito importante para o mundo", escreveu.

Congratulations, Mr. President. A very important victory for the world. 🇵🇹🇺🇸 https://t.co/DweNKfnndf — Rui Rio (@RuiRioPSD) November 7, 2020

Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, também reagiu, destacando a derrota de Donald Trump. “Trump perdeu as eleições. Numas eleições muito participadas, com inúmeros riscos, o ódio não ganhou. E isso é uma boa notícia”, lê-se na publicação que partilhou no Twitter.

Em declarações à RTP3, também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, felicitou o "Presidente eleito Joe Biden".

"Joe Biden fez justiça a grandes valores e princípios que ligam os EUA e Portugal", disse. "Há agora uma maior proximidade entre o que serão as orientações políticas dos EUA e o que são as orientações políticas da União Europeia", declarou.