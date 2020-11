"Champalimaud não era um 'bicho do buraco' só dedicado à fábrica ou a ganhar dinheiro"

António Champalimaud gostava do barulho das fábricas e sabia como funcionavam as máquinas. Depois do 25 de Abril perdeu a fortuna e exilou-se no Brasil. Jaime Nogueira Pinto, vindo de África, encontrou-o aí. Recorda as longas conversas sobre temas que iam de Napoleão à onça-pintada.

No início deste século, António Champalimaud (1918-2004) era o homem mais rico do país. Segundo a Forbes, a sua fortuna estava entre as duzentas maiores do mundo (em 153.º lugar). Obrigado a recomeçar quase do zero em 1975, conseguira reconstituir o império e até ampliá-lo nos 15 anos seguintes. Enérgico e combativo, gostava de aventuras, do jogo e do risco, mas não era aventureiro. Tinha feito fortuna com a empresa de cimentos herdada do tio, e depois na área da siderurgia e na banca. Com a morte de Salazar (que admirava) e a chegada de Marcello Caetano (por quem não tinha grande respeito) ao poder, um mandado de captura obrigou-o a exilar-se no México, onde montou o seu quartel-general. Absolvido no processo da herança Sommer (que dividiu a família), pôde regressar a Portugal. Mas não por muito tempo. Com o 25 de Abril, assistiu com tristeza ao fim do Império e viu as suas empresas serem nacionalizadas. Desta vez o destino foi o Brasil.

Jaime Nogueira Pinto, que já o conhecia, encontrou-o aí, num 21.º andar de um prédio no Rio de Janeiro, e com ele conviveu de perto durante cerca de um ano, estreitando uma relação que perduraria até à morte do milionário. Em António Champalimaud – Um Olhar (ed. D. Quixote), escrito a pedido da filha de Champalimaud aquando do centenário do nascimento do pai, Nogueira Pinto recorda esses tempos de convívio e reconstitui «uma vida feita de altos e baixos, de ascensões e quedas, uma vida longa, nunca serena, nunca sossegada, rica em combates, derrotas, vitórias».

Relata aqui um primeiro encontro com António Champalimaud, que não foi propriamente num restaurante de luxo...

Não foi o primeiro encontro – já o conhecia há bastante tempo. No Brasil, o António Champalimaud tinha a sede da empresa cimenteira, a Soeicom, no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, num 21.º andar. Nessa altura estava lá muita gente, até porque ele tinha um grande império industrial e bancário, também com companhias em Angola, Moçambique, etc., e de um modo geral foi procurando receber e ocupar sobretudo os colaboradores mais antigos. Num dos primeiros dias ele chamou-me e perguntou-me se tinha algum compromisso para almoçar. E diz com um ar de graça: ‘Naturalmente você não gosta dos sítios onde eu costumo ir…’. ‘Se é bom para o senhor também é bom para mim’, respondi-lhe. Fomos a uma lanchonete de rua, o Bob’s, que era onde ele costumava almoçar – embora naturalmente também fosse a outros sítios. Almoçava em pé em dez minutos. Não estava a fazer uma exibição de simplicidade – era assim, era um homem de trabalho, e embora também gostasse de boa mesa e de boa comida, isso não era para ele uma coisa essencial.

Já o conhecia de ligações familiares?

O meu sogro, quando começou a sua vida profissional, foi secretário do Dr. Salazar. E depois, como conhecia o António Champalimaud, foi trabalhar como ele para a Cimentos de Leiria, de que foi diretor, e mais tarde como administrador dos Cimentos Tejo. Portanto havia alguma relação. Nesse ano em que estive com o António Champalimaud no Brasil – fui da África do Sul para o Brasil no Verão de 75 e fiquei até ao verão de 76 – trabalhei com ele, quer no Rio de Janeiro, quer em fins de semana em que me convidava e à Zezinha e ficávamos na casa de Vespasiano. Uma casa bastante modesta...

E que tinha vista para uma fábrica!

Exatamente. [risos] A Soeicom.

Mas a ele não lhe fazia confusão, pelos vistos.

Ele adorava a fábrica. Ao contrário de outras pessoas que conheci, que não estudavam a substância dos negócios, ele sabia tudo. Ele costumava explicar que a fábrica de cimento era uma espécie de tubo digestivo: entrava por um lado o cascalho, a pedra, essas coisas todas, que iam sendo tratadas, e no final saía o cimento. Ele sabia isso tudo, sabia dos fornos, sabia dos motores. Há pessoas que têm barcos e sentam-se no barco e outros tratam de manobrar o barco. Ele não. Tinha barcos e percebia de barcos. Era uma pessoa que gostava das máquinas. E sou bastante independente nessa admiração porque nem sequer tenho carta de condução. Ele tinha brevet, era um homem de automóveis, era caçador. Não era um bicho do buraco que estivesse só ali dedicado à fábrica ou a ganhar dinheiro – não, era uma pessoa com mundo, com visão, um grande colecionador de arte, com uma casa muito bonita. Mas também, e essa era talvez a maior qualidade dele, sabia prescindir disso tudo.

Há uma frase muito gira em que ele diz que gosta de entrar na fábrica e ouvir o barulho das máquinas a trabalhar – enquanto no banco entra e está tudo silencioso.

Numa época mais adiantada, em que já não teria muitos anos de vida, eu visitava-o com alguma frequência, e quando comprou os bancos felicitei-o por isso. E ele diz-me: ‘Não tem graça nenhuma. Se eu tivesse menos dez anos voltava para a indústria. A indústria é que é bom, fazer coisas. O banco é ganhar dinheiro à custa de dinheiro’. Acho que estava a ser sincero. Era de facto um grande industrial, o grande industrial da geração dele, o que não quer dizer que não houvesse outras pessoas com esse sentido da construção e da problemática da indústria. Mas era um personagem fora do baralho.

Qual era a principal impressão com que se ficava dele num contacto pessoal?

Em 75, eu tinha 29 anos, ele tinha 57. Tinha fama de ser uma pessoa dura e difícil a trabalhar, mas foi sempre muito afável e bem educado comigo. Por exemplo, ele abominava o fumo do cigarro e a Zezinha, minha mulher, fumava – eu também fumava, mas saía do pé dele. E a Zezinha lá na casa dele disse-lhe: ‘António, tenha paciência mas se eu não puder fumar não venho, vem o Jaime’. E ele diz assim: ‘Mate-se lá, mate-se, fume à vontade’. Era uma pessoa muito especial, e impressionava até. Sempre muito magro, mas dentro dessa magreza fazia os desportos todos, caçava, nadava, velejava, fazia tudo isso.

Tinha essa aparência física frágil…

Não, não era frágil, era magro, seco. Mas comia bem, e até por graça às vezes dizia-se que era daquelas pessoas que são magras de ruins [risos]. São das pessoas que mais invejo, são as que comem e bebem o que querem e não engordam… Teve sempre aquela figura, magro, muito bem vestido, muito elegante, mas com um ar vigoroso.

Havia quem o acusasse de ser autoritário.

Era uma pessoa de autoridade, isso era. Houve pessoas que trabalharam com ele muitos anos – eu trabalhei um ano – e que me diziam: ‘Está-me a falar de uma pessoa que eu não conheci’. Admito que ele fosse diferente com outras pessoas.

