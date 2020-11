Prémio de Inovação da Altice escolhe finalistas

O júri da 4.ª edição do AIIA selecionou os seis finalistas da edição de 2020 do concurso promovido pela Altice Portugal e Altice Labs. Os vencedores são conhecidos na quarta-feira.

O Altice International Innovation Award (AIIA) acaba de apurar os seis finalistas da sua 4.ª edição: três nomeados para a categoria ‘Academia’ e três para a categoria ‘Startups’. Lançados em setembro de 2016 – com o intuito de reforçar o posicionamento de Portugal no desenvolvimento da inovação tecnológica –, os galardões destacaram este ano os projetos ARGIS - Augmented Reality for Geographical Information Systems, Passive Backscatter Sensors for Internet of Things applications (PBSIT) e Citymetrics (‘Academia’) e AqualnSilico, C-mo: the revolutionary cough-monitoring wearable e N9ve.REE+Li (‘Startups’). Ao SOL, Alcino Lavrador, diretor-geral da Altice Labs, afirma que «esta iniciativa é mais uma evidência da importância da inovação enquanto pilar estratégico da Altice Portugal».

O AIIA, atualmente o maior prémio monetário de inovação tecnológica em Portugal, «distingue duas categorias: ‘Startup’ e ‘Academia’. A ‘Startup’ vencedora terá um prémio monetário de 50 mil euros e a possibilidade de realizar um piloto no grupo Altice, com a duração mínima de nove meses», recorda Alcino Lavrador, que acrescenta ainda que «o melhor projeto de mestrado e doutoramento na categoria ‘Academia’ terá um prémio monetário de 25 mil euros».

Recorde de 116 candidaturas

Os AIIA contam, pelo quarto, ano consecutivo com a parceria da Agência Nacional de Inovação (ANI), que irá atribuir a distinção ‘Born from Knowledge’ ao projeto finalista «nascido do conhecimento» que resulte de atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) valorizando, assim, o conhecimento científico e tecnológico nacional.

Na edição de 2020, o maior prémio de inovação tecnológica em Portugal recebeu 116 candidaturas para as categorias ‘Academia’ e ‘Startups’. Num ano em que o prémio de inovação da Altice Portugal teve uma abrangência geográfica apenas nacional (em virtude do momento de saúde pública que se vive em Portugal e no mundo), o Altice International Innovation Award bateu o recorde de números de candidaturas recebidas, todas elas conotadas de grande qualidade e muito diversificadas.

Os vencedores serão agora escolhidos por um ‘Grande Júri’ composto por personalidades nacionais: Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, Alcino Lavrador, Diretor Geral da Altice Labs, André Veríssimo, diretor do Jornal de Negócios, António Bob dos Santos, administrador da ANI, Daniel Traça, professor e Dean da Nova SBE, Elvira Fortunato, vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Dominguinhos, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Pedro Duarte, presidente do Conselho Estratégico da Economia Digital da CIP, Pedro Matias, presidente do Conselho de Administração do ISQ, e Sara do Ó, founder e CEO do Grupo Your.

Os vencedores serão anunciados na quarta-feira, dia 18 de novembro, a partir das 17h30, numa cerimónia em formato digital e transmitida no SAPO e nas redes sociais da Altice Portugal e da Altice Labs.