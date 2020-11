Pinóquio, ainda e sempre

Por força das restrições (recolher obrigatório a partir das 13h00) que vigoraram no fim de semana passado em mais de uma centena de concelhos (incluindo o de Lisboa) de elevado risco de contágio da covid-19, tive de passar para as 10 horas da manhã de domingo a sessão de cinema prometida à minha filha mais nova com um seu amiguinho.

Numa manhã com sol, os cafés estavam à pinha e havia fila para o mercado mais próximo da nossa casa, pelo que seguimos diretos para Lisboa, a caminho do shopping ao lado do magnífico Jardim Amália Rodrigues, com o seu espelho de água, desenhado por Gonçalo Ribeiro Telles no cimo do Parque Eduardo VII.

E lá fomos comprar os bilhetes e as inevitáveis pipocas, sobejando-nos tempo para aviarmos num supermercado às moscas as compras que não pudemos fazer no intransitável mercado, antes de entrarmos na sala – porque, faltando menos de 30 minutos para o início do filme e embora não havendo lugares marcados, éramos os primeiros a comprar ingressos e, portanto, não deveria haver problema em chegarmos em cima da hora.

E não houve. Além de nós, estavam apenas mais duas famílias, ficando a sessão pelo total de 10 espetadores – cinco adultos e cinco crianças.

Ver as salas dos cinemas vazias é desolador, sobretudo quando o filme, como era o caso, merece ser visto.

Pinóquio, o clássico de Carlo Collodi sob cuidada e criativa realização de Matteo Garrone e as interpretações do talentoso Roberto Benigni, recriando Geppetto, e de Federico Lelapi, o miúdo de oito anos que ‘encarnou’ o mais famoso boneco de madeira, estreou em Itália em dezembro do ano passado e acabou por ser distribuído pela plataforma de streaming da Amazon antes de chegar às salas de cinema de outros países europeus – em França foi para as projeções antes do verão e em Portugal só agora.

Os textos de Cláudia Sobral e de Filipa Chasqueira, no SOL de há duas semanas e da semana passada, dispensam-me de elogiar mais o filme e a história – Pinóquio será sempre Pinóquio e quando na língua original melhor ainda.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.