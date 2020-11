Costa não proíbe comício do PCP "porque não quer", acusa Rui Rio

A organização do comício do PCP, marcado para o próximo fim de semana, em Loures, está a gerar polémica. E António Costa disse, este sábado, que o Governo "mesmo que quisesse" proibir a realização do evento não tem esse direito devido à lei de 1986, que defende "que as reuniões dos partidos políticos não serão em caso algum proibidas, dissolvidas ou sujeitas a autorização prévia". Rui Rio já reagiu às palavras do primeiro-ministro e diz que Costa não proíbe o evento "porque não quer"

O presidente do PSD disse que a "Lei 44/86, que o Sr. PM invoca para proteger o PCP, não diz que o congresso não pode ser adiado e, muito menos, proíbe o Governo de determinar que ele se tenha de realizar por videoconferência", pode ler-se na conta oficial do Twitter de Rui Rio.

O deputado social-democrata acusa ainda António Costa de não querer "tratar todos os portugueses por igual".