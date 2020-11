Macron e o elogio genial a Diego Maradona

Num período em que há tanto barulho de fundo apesar dos pseudoconfinamentos, liga-se pouco ao essencial e muito ao acessório. Veja-se o seguinte: na primeira vaga, em que, recorde-se, o país inteiro foi obrigado a parar durante longos dias, morreram muito menos idosos e os lares não foram tão afetados como só no mês de novembro, na chamada segunda vaga.

Para se ter uma dimensão do que se passa no país, há quatro mil infetados nos lares, quando em abril os registos ficaram pelos 2500. E não vale a pena continuar com números e dados que têm sido revelados, mostrando que o Governo não teve uma estratégia adequada para atacar o problema. Recorde-se o que se passou com o hospital de Penafiel quando a administração alertou a população para não se deslocar às urgências, pois não tinha capacidade para a receber. Só após longos dias é que muitos acordaram para o problema.

História diferente é a da vacina. Ainda não se sabe ao certo quando chega; não se sabe ainda as contraindicações; não se sabe em que grupos será mais eficaz; nem tão-pouco durante quanto tempo terá efeito. Mas o Expresso deu a notícia de uma versão preliminar do programa de vacinação dos peritos da Direção-Geral da Saúde que deixava de fora os mais idosos, e ficou tudo em alvoroço. Depois disso não se discutiu a eficácia das vacinas, apenas a exclusão que estava a ser feita dos velhos. Para militar entender, sem desrespeito pela instituição: ninguém sabe se a vacina vai ser recomendada a pessoas com mais de 75 anos ou não. Ou a crianças. Só depois disso é que se saberá quem ficará de fora.

