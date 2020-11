António Afonso. O homem que conduzia prémios Nobel

ESTOCOLMO - António Afonso é de Coimbra, conterrâneo do meu amigo-irmão José Vidal que aqui chegou na véspera do Natal de 1967, ainda com o cheiro nauseabundo dos pides que lhe rondavam os calcanhares. António chegou dois anos antes, em 1965. Não vinha fugido. A mulher, Maria, que trabalhara num hospital, tornara-se au pair de uma senhora sueca bem posta na vida que habitava no Estoril. Talvez se tenha fartado do sol da baía de Cascais. Ou talvez se tenha fartado do cinzentismo deste país que vivia mergulhado na opressão salazarenta, mazomba e bacoca, que o ministro da Educação, António Carneiro Pacheco, desenvolvia filosoficamente numa tirada que poderia fazer parte da Enciclopédia das Grandes Canalhices: «Um lugar para cada um e cada um no seu lugar».

António Mendes Vaz Afonso não se sentia confortável com a ideia tão melodiosa como hipócrita de achar que devia à providência a graça de ser pobre. Estava-se um bocado nas tintas para aquele juramento que ia assim: «Declaro por minha honra que estou integrado na ordem social estabelecida pela Constituição Política de 1933 com ativo repúdio do comunismo e de todas as ideias subversivas». Havia muita gente incapaz de viver sob essa atitude inquisitorial que fazia de Portugal uma nação caliginosa.

A senhora sueca gostava de Maria e não queria dispensar a sua companhia mesmo regressando ao seu país lá do norte da Europa. Convidou-a para ir com ela. António também foi, depois de ter desesperado pela carta de chamada, esse papelzinho burocrático que servia para provar que iria ter meios de subsistência, e não entrar no mundo dos párias sociais. O documento chegou-lhe às mãos no dia 10 de junho, então Dia da Raça, para sempre Dia de Portugal. Apanhou o comboio para Paris e daí para Estocolmo. Nos anos que se seguiram foi jardineiro.

