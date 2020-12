Biblioteca Pessoal: Um dia de arrumações em casa

Muitas capas estavam cobertas por uma camada de pó palpável, que deixava as mãos pretas. Ao passar-lhes com um pano, passou-me pela cabeça uma interrogação: serei mesmo seu dono ou seu escravo? Já não basta comprá-los, carregá-los, arrumá-los, ainda tenho de os limpar, já para não falar no tempo que se gasta para os ler!

Um destes dias, ao olhar para uma fileira de lombadas perfeitamente alinhadas, dei por mim a pensar que se calhar sou melhor a arrumar os livros do que a lê-los. Poucas horas antes os volumes que agora repousavam na prateleira estavam espalhados em montes anárquicos pelo chão. Motivo: a visita de um técnico de telecomunicações que vinha instalar uma nova box em nossa casa. Os cabos a que o senhor precisaria de aceder encontravam-se numa caixa tapada por uma estante cheia de livros fixa à parede. Só havia uma maneira de lá chegar: tirar os livros todos (umas poucas centenas), desaparafusar a estante da parede e, por fim, afastá-la de modo a dar acesso aos cabos.

Eu não ia estar em casa na altura da visita do técnico, por isso deixei o trabalho feito de véspera. Quando regressei, estava cansado e já não eram horas para fazer barulho, por isso só meti mãos à obra na manhã seguinte.

Tinha mais ou menos presente, numa espécie de mapa mental, a ordem dos livros e a sua localização na estante. Mas aproveitei para fazer alguns ajustes e para ‘refrescar’ um pouco a organização.

Vendo bem as coisas, não foi muito diferente de montar um puzzle de 500 peças (mais exatamente 469), cumprindo quatro regras: 1. Que cada prateleira tivesse uma certa lógica e coerência temática; 2. Que os livros vizinhos fossem de tamanhos aproximados, uma vez que nem todos os ‘andares’ da estante têm a mesma altura; 3. Que o espaço ficasse bem preenchido, sem haver desperdício, mas não ao ponto de os livros ficarem ‘prensados’ uns contra os outros, porque isso a prazo acaba por deformá-los; 4. Que houvesse uma política de boa vizinhança: não me sentiria de consciência tranquila se deixasse Lobo Antunes lado a lado, ou melhor, frente com costas, com Saramago, para dar apenas um exemplo de rivalidades literárias.

Além das arrumações, a certa altura foi preciso fazer limpezas. Muitas capas estavam cobertas por uma camada de pó palpável, que deixava as mãos pretas. Ao passar-lhes com um pano, passou-me pela cabeça uma interrogação: serei mesmo seu dono ou seu escravo? Já não basta comprá-los, carregá-los, arrumá-los, ainda tenho de os limpar, já para não falar no tempo que se gasta para os ler!

Ao fim da tarde, o puzzle estava montado. Mas sobravam algumas peças. Normalmente, quando se trata de mecanismos, é sinal de que alguma coisa correu mal. Neste caso não – foi o preço a pagar por preferir uma certa ordem e clareza ao aproveitamento obsessivo de todas as frestas.

Como poderão imaginar, deu um trabalhão dos diabos. Mas tinha mesmo de ser, não é verdade? À noite, a minha mulher gabou-me o esforço. E o técnico das telecomunicações?, perguntei. Afinal não era nada preciso ter afastado a estante, respondeu-me. Parece que agora inventaram umas boxes inteligentes sem fios que não precisam de estar ligadas a lado nenhum.