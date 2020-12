Quando Marcelo é copiado por Obama e Clinton

Marcelo deve ter esboçado um sorriso com a notícia de que Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush se ofereceram para serem vacinados contra a covid-19 em direto. Apesar de não terem sido revelados mais pormenores, é provável que Obama queira seguir o exemplo de Marcelo, segundo fontes do Pentágono.

O tempo está péssimo, apesar de eu gostar de chuva; a covid-19 não larga as primeiras páginas; alguns jornalistas continuam com o seu ego tão inflamado que se esquecem de dizer onde leram que a máquina do PSD já está a recolher assinaturas para a recandidatura de Marcelo e que o Presidente tinha tudo preparado para fazer o anúncio amanhã; a economia está um desastre, mas acho que devemos manter algum sentido de humor, até para não nos afundarmos na depressão coletiva que assola o país. Por isso, aqui vão alguns exemplos que nos deve fazer sorrir.

Portugal pode não ser uma potência económica, que não é, mas não deixa de ser um potentado em ideias que o mundo vai bebendo com prazer. Comecemos pelo Presidente da República que tanta tinta fez correr quando foi filmado a ser vacinado contra a gripe, em direto. Muito se falou que não precisava de ter despido a camisa, e o ‘pipo’ presidencial também mereceu muitos reparos. Os maiores fãs aplaudiram a jovialidade do chefe de Estado, já os outros lamentaram o strip-tease em direto, considerado desnecessário.

Ontem, Marcelo deve ter esboçado um sorriso com a notícia de que Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush se ofereceram para serem vacinados contra a covid-19 em direto. Apesar de não terem sido revelados mais pormenores, é provável que Obama queira seguir o exemplo de Marcelo, segundo fontes do Pentágono. Marcelo, mais uma vez, fez escola e foi um exemplo para o mundo.

