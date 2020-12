Chef Ljubomir Stanisic recebe primeira estrela Michelin

Há mais dois espaços em Lisboa com a distinção do mais famoso guia gastronómico.

Os restaurantes lisboetas '100 Maneiras' e 'Eneko Lisboa' foram distinguidos com uma estrela do Guia Michelin, segundo foi anunciado numa cerimónia virtual para apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2021.

Portugal passa assim a contar com sete restaurantes com duas estrelas ('cozinha excecional, merece o desvio') – que se mantiveram da edição anterior -, e 21 com uma estrela ('cozinha de grande nível, compensa parar'), mais um do que em 2020, embora na verdade sejam duas novidades, pois o São Gabriel (Almancil) perdeu a estrela, por ter fechado portas no final de 2019.

A cozinha do restaurante 100 Maneiras, agora com uma estrela Michelin, está a cargo do chef Ljubomir Stanisic, que no início do mês fez uma greve de fome, de quase uma semana, no âmbito do Movimento Sobreviver a Pão e Água, que pretendia ser recebido pelo Governo para debater soluções para o setor da restauração e similares, no contexto da pandemia de covid-19.

O outro espaço distinguido, Eneko Lisboa, abriu na capital em setembro de 2019 e garantiu agora a sexta estrela Michelin ao chef basco Eneko Atxa.