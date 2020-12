O Natal, o coelho e Cavaco ao ataque

Foi o suficiente para muitos pedirem a demissão de Rui Portugal, que apenas divertiu o país nesta época natalícia, fazendo recordar o célebre anúncio do coelhinho que vai com o Pai Natal ao circo.

1. Um dos vídeos mais divertidos que circularam esta semana nas redes sociais diz respeito ao discurso de Rui Portugal, subdiretor da DGS, onde fazia recomendações sobre o Natal. O médico, com um tom de voz hilariante, não disse nenhum disparate, mas a sua entoação fez rir muito boa gente. Foi o suficiente para muitos pedirem a demissão de Rui Portugal, que apenas divertiu o país nesta época natalícia, fazendo recordar o célebre anúncio do coelhinho que vai com o Pai Natal ao circo.

2. Continuando em assuntos que não fazem mal ao mundo, mas que são surpreendentes: a proposta de Cristina Rodrigues, deputada não inscrita, que entende que é «urgente a criação de um Grupo de Trabalho para dar resposta ao crescente conflito entre gaivotas e humanos, que reúna entidades e organizações da sociedade civil» também me fez rir imenso. Quando o mundo está como está, a antiga deputada do PAN quer tratar da relação gaivotas-humanos. Não podemos deixar de achar insólita esta posição.

3. Mais surpresas, embora estas com veneno à mistura. Cavaco Silva, que está um verdadeiro avô traquinas, deu uma entrevista ao Observador e não deixou de dar as suas bicadas em Marcelo Rebelo de Sousa e no Governo. Além da sua análise económica arrasadora para o Governo – «de acordo com um estudo do Banco de Portugal publicado no fim do ano passado, o rendimento per capita dos portugueses em 2018 era inferior àquele que deixei em 1995 quando eu era primeiro-ministro» –, Cavaco não deixou de relembrar o que se tem passado no campo da Justiça, onde o Presidente e o primeiro-ministro têm andado de braço dado.

