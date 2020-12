Governo aprova subida do salário mínimo em 2021

O Governo aprovou, esta terça-feira, após uma reunião de Conselho de Ministros, a subida de 30 euros do salário mínimo nacional em 2021. Assim os trabalhadores que recebem os rendimentos mínimos em Portugal vão passar a receber 665 euros em vez de 635.

A notícia foi anunciada pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e pelo secretário de Estado da Segurança Social no final da reunião de Conselho de Ministros. Este aumento de 30 euros dá "sequência àquilo que tem sido o percurso sustentado de um aumento do SMN e um passo para atingir o valor de 750 euros no final da legislatura, em 2023", afimou o secretário Gabriel Bastos.