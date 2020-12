Um furacão chamado André Ventura

Há muitos anos que as redações fazem as listas das figuras e acontecimentos do ano, e quando falta coragem – ou os votantes não chegam a acordo – escolhe-se alguém que não incomode as mentes mais sensíveis. Ainda há dias estava a falar com um amigo que me recordava que o Expresso, em 1982, escolheu o Marquês de Pombal como a figura do ano porque a redação não chegava a acordo com os nomes em disputa. A razão apontada para a eleição do estadista foi a de que passavam 200 anos da sua morte e que se justificava realçar a sua importância na vida do país...

Este ano, muitos dos jornalistas optaram por escolher uma equipa – os profissionais de Saúde – em vez de uma só figura, mas não vou por aí. Das três personagens que podiam ser as eleitas – Marta Temido, Graça Freitas e André Ventura –, penso que o líder do Chega é a mais indiscutível. Porquê? Porque provocou um verdadeiro terramoto político apesar de só ter tido 67 826 votos nas eleições legislativas – apenas mais 145 que a Iniciativa Liberal. André Ventura conseguiu ser o maestro das atenções, chamando para o ringue todos aqueles que o fizeram crescer. Quanto mais o atacaram, mais ele subiu.

Veja-se que todas as sondagens lhe dão cerca de 10% das intenções de voto para as eleições presidenciais. Por todas estas razões, parece-me indiscutível que foi a figura do ano. Dir-se-á que Marta Temido e Graça Freitas tiveram um trabalho meritório, enquanto o líder do Chega apelou aos sentimentos mais básicos das pessoas. Até se pode dar isso de barato, mas Ventura foi o grande vendaval da política portuguesa no ano que agora termina. Ao fim de pouco tempo conseguiu o que muitos levaram anos a conquistar: a empatia de muitos portugueses que se reveem na sua agenda. Mas, seguindo o exemplo da France Football, que fez três seleções do século, coloco Marta Temido em segundo lugar e a diretora-geral da Saúde em terceiro.

