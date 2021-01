Marcelo quer renovar estado de emergência por mais oito dias

“Eu inclino-me para oito dias apenas", afirmou o chefe de estado no debate com Marisa Matias.

O Presidente da República defende a renovação do estado de emergência com "o mesmo regime" por oito dias, justificando que não há dados suficientes relativos à época das festas, havendo assim tempo para "encontrar uma solução que aponte para um mês".

As declarações de Marcelo Rebelo se Sousa foram feitas sábado à noite no primeiro debate entre candidatos presidenciais que o pôs frente a frente com Marisa Matias. O recandidato foi questionado sobre a possibilidade do atual estado de emergência ser renovado apenas por uma semana e não por 15 dias como habitualmente.

“Eu inclino-me para oito dias apenas", respondeu, fazendo questão de garantir que a sua posição "não tem nada a ver com a campanha".

Marcelo sublinhou que "não há dados suficientes relativamente ao período de Natal", havendo mesmo "dados que são contraditórios", justificando que "houve pontes consecutivas e não houve testes", o que significa que só é possível ter uma reunião com os especialistas no dia 12, “mas não é possível criar um vazio. Para não criar um vazio há que renovar", defendeu.

"Se os partidos concordarem, se o Governo concordar, se a Assembleia autorizar", o Presidente quer renovar o estado de emergência "com o mesmo regime durante oito dias" para assim se "dar tempo para se ter um conjunto de dados que permita encontrar uma solução que aponte para um mês".

Recorde-se que o estado de emergência foi renovado até 7 de janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.