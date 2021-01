PSP resgata 29 cães de casa sem condições em Cascais

Autoridades estavam a investigar o caso desde agosto do ano passado, após várias queixas dos vizinhos que dizem ter sido ameaçados de morte.

A PSP de Cascais resgatou 29 cães de diferentes raças e portes que viviam sem condições numa casa em Carcavelos, concelho de Cascais.

A investigação do caso, motivada por várias denúncias de vizinhos do dono da casa, já decorria desde o final de agosto de 2020, segundo um comunicado das autoridades.

Os vizinhos terão tentado alertar o proprietário dos animais para as condições em que estes viviam e o homem terá reagido com agressividade, incluindo ameaças de morte.

As autoridades já tinham estado no local, mas só esta terça-feira é que os animais, que viviam junto a dejetos e sem condições, foram resgatados pela PSP, que voltou à casa com o Veterinário Municipal, a Junta de Freguesia de Carcavelos e Parede, elementos pertencentes à Associação S. Francisco de Assis e dos serviços municipalizados da Câmara Municipal Cascais para a retirada coerciva dos cães.

O proprietário, um homem de 52 anos, foi identificado pelas autoridades, constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.