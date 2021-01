Presidenciais. As críticas, os insultos e... Marcelo repete teste para reavaliar situação

Chegados ao final do quinto dia de campanha oficial para as presidenciais, seis candidatos carregam no acelerador para tentar convencer os eleitores. De norte a sul, as caravanas (reduzidas) dos candidatos focaram-se no anúncio de um novo confinamento do país (com exceção das escolas), com críticas ao Governo, mas também ao Presidente da República. Ana Gomes, ex-eurodeputada socialista, considerou mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa, o recandidato presidencial, “não tem feito campanha” e isso “é uma forma de a desvalorizar”.

De facto, Marcelo tem-se cingido quase só a debates e entrevistas. Mais, só no sábado saberá como vai agilizar a última semana de campanha depois de fazer um novo teste à covid-19 e de as autoridades de saúde reavaliarem a sua situação, Isto porque Marcelo o Presidente chegou a estar em isolamento profilático esta semana, depois de ter tido um teste positivo ao novo coronavírus. Além disso, um dos seus seguranças testou positivo e, pelo caminho, o também chefe de Estado ficou em vigilância passiva. Ou seja, a ordem é para evitar aglomerados.

Marcelo Rebelo de Sousa não tem tido iniciativas de campanha, mas foi a um alfarrabista (que ia fechar) e tem-se desdobrado em entrevistas: a mais recente, a uma estação televisiva francesa no Museu de Arte Antiga. Quanto a iniciativas de campanha propriamente, só a partir de sábado “se verá”, adiantou ao i fonte próxima do recandidato presidencial.

O chefe de Estado irá votar a Celorico de Basto, como tem sido hábito, apesar de ter equacionado o voto antecipado já para o próximo dia 17.

Na campanha propriamente dita, o discurso de André Ventura em Portalegre ficará na história das corridas eleitorais pelo facto de o candidato ter distribuído adjetivos e insultos pelos adversários. Ninguém escapou: Marcelo seria uma “espécie de fantasma”; João Ferreira, o candidato comunista, alguém que tem ar “de operário beto de Cascais”; Marisa Matias, alguém a quem todos devem e ninguém paga; Ana Gomes, “a contrabandista”, por ter recebido uma vacina da gripe vinda de França; e até o líder comunista, Jerónimo de Sousa, mereceu a designação de “avô bêbedo”. No final, saiu do espaço onde discursou e ouviu insultos de “fascista”. Na resposta, Ventura desabafou, “Só isso?”, em jeito de ironia. Mais à frente, queixou-se de ser o político “mais ameaçado” desde o 25 de Abril.

Enquanto a maioria dos candidatos tentou ignorá-lo, Ana Gomes não quis deixar passar o assunto em branco. “É um perigo para a democracia, e a democracia não pode ser tolerante com os intolerantes. Temos as lições da história: aqueles que fazem insultos com a intenção de estigmatizar grupos étnicos com propósitos racistas, de instalar a divisão e de semear o ódio e a violência não podem ser tolerados na nossa sociedade”, declarou a candidata a partir de Cinfães, onde também carregou nas tintas para acusar Marcelo de obstaculizar o processo de regionalização. Pelo caminho considerou que as medidas anunciadas pelo Governo para o novo confinamento são duras, porém “indispensáveis”.

Já João Ferreira avisou que não estava disponível “para despiques estéreis”. E arrumou o assunto. O candidato preferiu falar sobre as medidas do Governo, alertando que seria possível manter alguma atividade cultural desde que cumpridas as normas sanitárias.

Em Lisboa, Marisa Matias considerou que “nem toda a gente tem as mesmas condições para fazer um confinamento” e criticou o Governo por anunciar as novas regras primeiro, sem adiantar quais eram os apoios a que as pessoas teriam direito para cumprir um novo confinamento. E recebeu o apoio da ex-deputada Ana Drago.

Mais a norte, Tiago Mayan Gonçalves foi ao barbeiro, no Porto, para falar dos pequenos empresários que pagam a fatura do confinamento. “O Governo tem de, de uma vez por todas, assumir as responsabilidades das suas decisões e dar resposta a estes empresários”, exigiu o candidato. Mais a norte, em Carrazeda, Vitorino Silva não poupou o Governo porque anda “a brincar com quem trabalha”.

Entretanto, foi ontem anunciado que os sete candidatos voltarão a encontrar-se num debate, no dia 18, promovido por Antena 1, Rádio Renascença e TSF. Ao mesmo tempo, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) “cancelou os debates entre Vitorino Silva e os restantes candidatos à Presidência da República” no Porto Canal. A estação televisiva revelou no seu site que a “ERC considera que o modelo de debates da estação põe em causa o princípio da igualdade de tratamento e de não discriminação. O organismo entende que o Porto Canal privilegia um dos candidatos sobre os demais”. De realçar que os debates naquela estação foram marcados para dar voz a Vitorino Silva antes do agendamento dos debates com o candidato na RTP3.