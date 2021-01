GNR apreende 245 animais em exploração pecuária na Lourinhã

A GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Torres Vedras, apreendeu 245 animais no decorrer de uma ação de fiscalização a uma exploração pecuária, no concelho da Lourinhã.

Em comunicado, a força de segurança revela que a ação, que decorreu na segunda-feira, tinha como objetivo fiscalizar as condições “de laboração, licenciamento, encaminhamento de efluentes pecuários e sanidade animal de uma exploração pecuária de ovinos e caprinos”.

No decorrer da ação, os militares verificaram a existência de várias irregularidades, tais como a existência de diversos animais “não identificados com marca auricular e a movimentação de animais sem dar conhecimento à Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)”. Foram elaborados 25 autos de contraordenação, cuja infração pode atingir um valor máximo de 3 740 euros e da ação resultou ainda a apreensão de 245 animais.

A operação contou com o apoio da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) das Caldas da Rainha.