Câmara de Lisboa vai testar 2500 pessoas presentes nas mesas de voto

A Câmara de Lisboa vai testar este sábado as 2500 pessoas destacadas nas mesas de voto para as eleições presidenciais do próximo domingo. O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Fernando Medina, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

A medida visa garantir a segurança de todos os elementos que vão integrar as mesas de voto e que se desloquem para votar no concelho de Lisboa.