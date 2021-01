Hospitais do Centro com taxa de ocupação de 94% em enfermaria

Os hospitais da região Centro estão com uma taxa de ocupação de 94% em enfermaria para doentes infetados com covid-19 e de 85% em cuidados intensivos. Estes dados foram enviados à Agência Lusa pela Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC). Segundo esta mesma entidade, o número de camas voltou a ser aumentado com mais dez vagas em enfermaria e mais seis em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), num total de 1.335 camas em enfermaria e 144 em UCI.

Por um lado, importa igualmente referir que foram hospitalizados 97 doentes com covid-19, havendo um total de 1.377 internados, o que representa um aumento de mais sete doentes, em relação a sexta-feira. Destes, 1.254 estão internados em enfermaria (+4) e 123 internados em UCI (+3), sendo que 92 doentes estão ventilados (+3). Por outro lado, os óbitos passaram de 50 para 41, tendo descido. Naquilo que diz respeito aos doentes recuperados, registaram-se 52 altas de enfermaria e três em UCI.

Recorde-se que, este domingo, já há quase 6 mil doentes internados com covid-19, mais de 700 em cuidados intensivos.