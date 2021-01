Belenenses SAD põe fim a série de jogos sem vencer

O Belenenses SAD colocou-se rapidamente na frente do marcador, e a partir daí o Tondela não conseguiu restabelecer a igualdade, e muito menos vencer a partida. Aos 18 minutos, Mateo Cassierra cabeceou e bateu o guarda-redes tondelense, fazendo o um a zero.

Seguiram-se várias oportunidades de perigo para ambas as equipas, mas seria a equipa da casa a conseguir embolsar o segundo golo da tarde. O relógio marcava 36 minutos de partida quando Tiago Esgaio encostou a bola no canto inferior esquerdo da baliza, assistido por Rúben Lima.

Estava feito o dois a zero, e depois de uma segunda parte marcada por vários remates e faltas assinaladas, de um lado e do outro, bem como mexidas em ambas as equipas sobre a marca dos 68 minutos, o apito final ditou a vitória do Belenenses SAD.

Com este resultado, a equipa da casa consegue pôr um fim à série de maus resultados, que lhe custaram 14 pontos nas cinco jornadas prévias. O Tondela, por sua vez, arrecada 15 pontos, e desce até ao 13º lugar.