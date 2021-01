Por Vasco Ribeiro

Atualmente, e no futuro não será diferente, uma parte considerável da nossa vida é já exposta por nós nas redes sociais. Há que saber usar as redes sociais e tirar o melhor partido delas, na forma como nos relacionamos diariamente com os outros.

Afinal, Onde, Quando, Como e Porquê devemos ter Etiqueta Moderna nas Redes Sociais?

Conheça e domine as 7 principais regras, que são fundamentais para construir, manter e garantir a sua melhor reputação no Facebook, LinkedIn ou Instagram.

1. Não expor demasiado as suas opiniões, nem expressar comentários radicais sobre assuntos polémicos da atualidade

Por mais que tenha uma posição ou uma convicção racional e estruturada, opte por enviar uma mensagem privada à pessoa que publicou ou partilhou uma determinada notícia polémica e controversa, expondo assim a sua posição face a esse assunto.

2. Quando abordar alguém no chat/messenger/whatsapp a meio ou final da manhã, evite dizer «bom dia»

Como nunca sabemos a rotina diária de com quem vamos falar, o ideal é optar pela forma que menos nos compromete: «- Estimada/Cara Ana Vieira, como está?». Após a resposta, e caso essa ocorra na forma de «bom dia», «boa tarde» ou «boa noite», aí sim, devemos retribuir de igual modo.

3. Enviar apenas convites para participar em jogos para aquelas pessoas que realmente são fãs de jogos

Estar constantemente a receber convites para jogos ou para outras aplicações de entretenimento pode ser incomodativo. Portanto, certifique-se de que apenas está a enviar um convite para aplicações de jogos ou semelhantes a alguém que, na realidade, as aprecia e utiliza.

4. Não incluir pessoas em grupos sem autorização prévia

Pode ser desagradável e pouco cortês adicionar pessoas, mesmo que nossas amigas, conhecidas ou colegas de trabalho, a grupos de Facebook, LinkedIn ou Whatsapp sem antes termos a permissão das mesmas.

5. Recusar ou não recusar um pedido de amizade. Sim, porque não?

Quando determinado pedido de amizade não nos convém, seja por que motivo for, seja ele pessoal, social ou profissional, podemos decliná-lo sem culpa.

6. Mensagens de aniversário

Idealmente, ou se responde a todas, uma a uma, de forma pública ou privada, ou não se responde a nenhuma de forma particular e se agradece publicamente, através de um post dirigido a todos.

7. Enviar convites profissionais através das redes sociais

Para além de terem muitas outras utilizações, as redes sociais são cada vez mais consideradas ferramentas de trabalho e usadas como tal.