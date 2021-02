Smartphone à Mesa com Etiqueta Moderna

O que significa Smartphone e Etiqueta à Mesa? Será que são mesmo incompatíveis? As novas gerações, a Millennial e, sobretudo, a Z, já nasceram (e cada vez mais nascerão) literalmente de smartphone na mão – e já nem sequer conhecem o mundo sem internet. Na realidade, são gerações completamente digitais e o uso do smartphone é tão natural e normal quanto as necessidades fisiológicas, seja respirar, dormir, comer ou vestir. Serão novos seguidores da etiqueta moderna!

De forma a dar resposta a estas novas gerações, e às anteriores (logicamente), é importante que se desenvolvam regras de etiqueta moderna para o uso dos smartphones em diferentes ocasiões, sobretudo à mesa.

Sabe-se, muito embora, que as regras da etiqueta clássica à mesa ditam que a utilização do smartphone deve ser proibida no decorrer das refeições, mas agora, na sociedade moderna, o seu Smartphone já tem lugar à mesa durante as refeições. A sua posição é do lado direito, isto é, no lado oposto ao guardanapo, evidentemente. A etiqueta deve acompanhar o progresso da sociedade, adaptando-se as boas maneiras. Valerá sempre muito mais manter o smartphone na mesa e de forma natural e discreta, ao invés de demonstrar uma contínua ansiedade por consultá-lo durante toda a refeição devido a assunto de extrema importância, quer seja de natureza pessoal/privada (saúde) e/ou profissional?

Cada vez mais o smartphone é um poderoso instrumento de trabalho, que lhe permite acesso direto ao e-Mail, LinkedIn, Facebook, Blog, Instagram ou WhatsApp, até porque estar de restrito acesso ao smartphone à mesa – há quem o coloque no bolso ou em cima da perna e volta e meia está a mexer no smartphone desviando olhar e dando a ideia que esconde algo – influencia inconscientemente a menor atenção que dá aos restantes convidados, sendo, portanto, menos cortês.

Mas, por vezes, torna-se também interessante o registo do momento para partilha, imediata ou posterior, quer seja nas redes sociais quer seja até a nível de estatuto social e profissional, deixando de ser esse um gesto deselegante como era até então.

Quanto à sua utilização nas refeições, fique a saber que não vale tudo, isto é: Enquanto come deve restringir o uso do seu smartphone; use-o durante as pausas entre a troca de pratos e enquanto aguarda pela comida. Além disso, também muito importante: Não é de etiqueta moderna usar o smartphone para estar a fazer ou aceitar pedidos de amizade, por exemplo.