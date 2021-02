Raquel Varela: "É possível enfrentar uma pandemia sem suspender a democracia"

Como vê esta fase de pandemia?

É indiscutível que o Governo não tomou as medidas necessárias e a honestidade intelectual, neste momento, é tão urgente quanto as medidas para combater a pandemia. Se não avaliarmos os erros que foram feitos, estamos condenados a repeti-los. O Governo desde o início que optou por medidas que transferiam para os cidadãos a culpa de estarem doentes, quando quem está doente é a vítima, não o culpado, sem fortalecer o Serviço Nacional de Saúde. O SNS há 20 anos que está a ser descapitalizado para favorecer o setor privado. Como se favorece o privado? Primeiro estabeleceram-se os hospitais SA, depois os EPE, em que o SNS concorre consigo próprio como se estivesse no mercado. O fim da exclusividade das carreiras médicas, as parcerias público-privadas e a sistemática diminuição de camas no setor público levaram a um incremento sistemático de camas no privado. A única forma de dar conta de uma pandemia altamente contagiosa, em que se pensa que por cada infetado conhecido há outros dez que não são conhecidos, é ter um SNS forte. Atualmente estamos a falar de um SNS que assume que entra em rutura se tiver 0,06% de pessoas internadas para uma população de dez milhões. E se tivermos um terramoto? Isso sim, é uma catástrofe.

A pandemia veio pôr a nu aquilo que já se sabia?

Já se sabia. Mas o que esta pandemia veio mostrar-nos foi que nem este Governo nem os anteriores querem admitir que são os responsáveis por isto. Depois, o Governo propõe uma medida medieval que é confinar as populações, que ainda por cima é falsa, porque metade da população trabalhadora nunca esteve confinada porque ou é trabalho essencial ou é trabalho industrial, que nunca parou. O que se confinou foi o lazer e os serviços. Nunca tivemos um verdadeiro confinamento e nenhum país, excetuando talvez a China, o fez, e a Suécia provou o que se poderia ter feito. Tem neste momento muito menos mortes por covid, muito menos mortes não por covid, o seu sistema de saúde não colapsou e a sua economia resistiu melhor, apesar de ter sofrido algum impacto porque está inserida numa economia mundial. Mas, sobretudo, a grande lição sueca é a da democracia. É possível enfrentar uma pandemia sem suspender os direitos democráticos. Já vamos no décimo ou décimo primeiro estado de emergência e sou absolutamente contra. Isto tinha de ser feito com base na educação, na pedagogia e no reforço do SNS. Atualmente temos polícias a fazerem perguntas indecorosas e ilegítimas aos cidadãos. Temos câmaras, como as de Oeiras e de Cascais, a violar a lei do domínio público do mar, em que as pessoas não têm acesso à orla costeira, temos atropelos sistemáticos à ordem constitucional e tudo isto passou a ser o novo normal. O novo normal é que a democracia está suspensa em Portugal.

A maioria das pessoas não questionam, apesar de algumas medidas terem sido incoerentes...

Nenhuma medida tem sido coerente, mas tem servido sobretudo para salvar o Governo das suas responsabilidades históricas, que estão relacionadas, obviamente, com o SNS, mas não só. A ideia de que Portugal manteria uma dívida pública baseada nas exportações, dependente de mercados externos, de baixos salários e assente no turismo, ruiu que nem um castelo de cartas, deixando milhares em dificuldades. Os números reais do desemprego são 813 mil. Não vale a pena continuarmos a mascarar este número ao contar só com os que se declaram desempregados e vão à procura de emprego. Temos 813 mil pessoas que podiam estar a trabalhar e não estão. Isto mostra que o Governo não só foi incapaz de ter medidas corretas face à pandemia como foi incapaz de preparar o país para uma crise económica. E nesta crise económica, quem são as pessoas que estão a sofrer mais? São os trabalhadores com o ensino básico, mas não só. O desemprego existe em todas as áreas e há muitos licenciados que estão desempregados. Mas os grandes custos de vida desta pandemia são os lares. A maioria não tem condições, pensa-se que há mais de três mil lares clandestinos, e quem tem morrido mais em Portugal? É a população confinada, e essa é uma das razões por que sou contra o confinamento, porque não impede os que já estão confinados de morrer, que são as pessoas dos lares.

E é um problema que tem sido difícil de resolver...

O problema até é mais de fundo, porque nunca tivemos uma política de envelhecimento. Nem nós nem ninguém no mundo ocidental. A Suécia também falhou redondamente nos lares. Felizmente, prolongamos a vida das pessoas, mas não existe, por agora, uma boa solução para a questão do envelhecimento com qualidade. E depois acusam-se as pessoas. O CDS, a certa altura, quis criminalizar quem abandona idosos. Por exemplo, um casal que trabalhe por turnos e que tenha alguém a seu cargo com 90 anos, com Alzheimer, não pode fazer rigorosamente nada. Mesmo que uma pessoa não trabalhe tem de ter qualificação para estar com alguém com Alzheimer. O mundo ocidental não pensou a questão do envelhecimento, que é muito pior para os mais pobres, mas é mau em todas as situações. A pandemia devia fazer-nos pensar mais nisto: o que fazer com os idosos. Não é só protegê-los, porque isso é uma infantilização. Também devia fazer-nos pensar porque é que as vacinas são privadas quando temos uma pandemia pública e generalizada. Devia fazer-nos pensar na questão brutal da desigualdade social: a Oxfam acabou de publicar o seu relatório sobre a desigualdade no mundo e revela que as maiores fortunas já recuperaram e até aumentaram, quando a ONU diz que 40% da população está em risco de pobreza e fome. A pandemia devia fazer-nos pensar no que é o desenvolvimento do capitalismo na sua fase de declínio. Sei que isto pode parecer estranho às pessoas, mas já é normal que, numa pandemia, se lembrem de fechar as pessoas dentro de casa e suspender os seus direitos, e não se lembrem de requisitar toda a estrutura privada de saúde e de romper as patentes das vacinas.

