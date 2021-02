Barcelona vence em noite renhida frente ao Bétis

O FC Barcelona pareceu não estar satisfeito com a renhida partida frente ao Granada, a contar para a Taça do Rei. Na viagem até Sevilha, que viu os blaugrana vencer por três bolas a duas, o jogo foi intenso do primeiro ao último segundo.

A equipa da casa foi a primeira a pôr-se na liderança no marcador, com Borja Iglesias a rematar de pé esquerdo e a fazer, aos 38 minutos, o um a zero.

O resultado manteve-se até aos 59 minutos, poucos instantes depois de Lionel Messi ter entrado em campo, com o internacional argentino a demorar pouco a fazer a diferença. Assistido por Ousmane Dembélé, Messi bateu o guarda-redes do Bétis e atingiu a igualdade no marcador.

Aos 68 minutos, o Barcelona deu a volta ao marcador e colocou-se na liderança, com um autogolo de Víctor Ruiz, que se atrapalhou na área e acabou por acertar na própria baliza.

O catalão do Bétis rapidamente se redimiu, no entanto, com um golo aos 75 minutos, que fez o dois a dois na partida.

Seguiu-se uma intensa troca de remates e momentos de perigo, que culminaria com o internacional português Trincão, que deixou o SC Braga pelo Barcelona, a estrear-se a marcar pelos blaugrana, aos 87 minutos. Estava fechado o marcador, com o Barcelona a vencer por três bolas a duas.

Com este resultado, o Barça coloca-se no segundo lugar da tabela classificativa, a 7 pontos do líder Atlético de Madrid, que tem dois jogos a menos.