"A Bastonária da Ordem dos Enfermeiros não dignifica a sua profissão", critica Ana Catarina Mendes

Ana Catarina Mendes criticou, através das redes sociais, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, considerando que esta “não dignifica a sua profissão".

“A bastonária da Ordem dos Enfermeiros não dignifica a sua profissão. O recurso à má educação, à difamação, ao insulto, ao contrário do que pensa, não a dignificam. Diz muito da mesquinhez, da indecência e da má educação desta senhora! É isto! Pobreza de espírito!”, escreveu a líder da bancada parlamentar do PS, numa publicação partilhada no Twitter, este domingo.

Recorde-se que Ana Rita Cavaco recorreu recentemente às redes sociais para comentar alguns casos relacionados com alegadas vacinações indevidas contra a covid-19, nomeadamente a polémica que envolveu a autarca de Portimão, Isilda Gomes. A bastonária do Enfermeiros comentou , com ironia, uma declaração da autarca. “Tenho 69 anos, sou obesa e hipertensa”, afirmou Isilda Gomes, em declarações ao Observador, depois de ter sido vacinada a par dos profissionais que iriam trabalhar num hospital de campanha que foi recentemente erguido no recinto do Portimão Arena. "Presidente da Câmara de Portimão. A gorda fura filas. Malvada a hora que nasci magra", escreveu Ana Rita Cavaco no Facebook.

Mais recentemente, Ana Rita Cavaco dirigiu-se a Daniel Oliveira recorrendo à palavra "esterco", em reação à crónica “O que Ana Rita Cavaco ouviu dizer e as duas faces da mesma incivilidade”, publicada no Expresso .

"O Daniel Oliveira e outros como ele não passam de um esterco. Um esterco que fala de mim para ter palco e nunca ganhou umas eleições na vida. Pois eu já, duas vezes. A última com maior votação de sempre. E não existem sobras de vacinas seu esterco. Defensor de fura filas. Aprende a não falares do que não sabes, não é a tua área. A tua área é mais vigarices com graus académicos. Eu sou mestre, tu não, cumprimentos ao teu Pai", escreveu a bastonária numa publicação, que entretanto apagou.

Depois desta reação, surgiu a publicação de Ana Catarina Mendes.