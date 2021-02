Reino Unido ultrapassa os 4 milhões de casos do novo coronavírus

O Reino Unido registou, esta quinta-feira, 15.144 casos do novo coronavírus, mais 1.650 do que ontem, ultrapassando assim a marca de quatro milhões de contágios desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram ainda registados 758 óbitos, mais 80 do que na véspera.

De acordo com os dados do Departamento de Saúde e de Assistência Social do país, 1.900 pessoas com sintomas de covid-19 foram internadas em hospitais britânicos em apenas um dia. No total, há 24.352 internados, três mil dos quais ligados a ventiladores.

As autoridades britânicas anunciaram também que cerca de 14 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 e meio milhão já recebeu a segunda dose.

Desde o início da pandemia, já foram registados 4.013.799 casos de contágio e 116.287 pessoas morreram num período de 28 dias após terem testado positivo.

