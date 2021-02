A Face Oculta da Justiça

Esta semana, ao ler uma notícia do Jornal de Notícias sobre o processo Face Oculta, processo onde fui o primeiro assistente, fiquei com a sensação de que sou militar, pois não percebi nada.

Acho que já contei a história uma vez, mas cada vez me lembro mais dela ao ler algumas notícias. Dizia-me um editor com quem trabalhei que eu tinha de escrever as notícias como se ‘fossem para militar entender’, diga-se sem qualquer sentido pejorativo a propósito dos militares. Esta semana, ao ler uma notícia do Jornal de Notícias sobre o processo Face Oculta, processo onde fui o primeiro assistente, fiquei com a sensação de que sou militar, pois não percebi nada. Deixando os trocadilhos para trás, vamos à notícia. O título é elucidativo: ‘Insolvência perdoa 9 milhões ao casal Godinho’.

Como estive, há uns bons anos, no Tribunal de Aveiro a ler o processo de trás para a frente, mergulhei logo na peça jornalística. Esquecendo o introito, onde se dizia que Manuel Godinho e a mulher iriam ser dispensados de pagar nove milhões de euros devido à situação de insolvência – vale a pena ler o despacho –, eis que chegamos à parte que daria para rir se não fosse para chorar. «Cumprindo as obrigações [migalhas que irão dar depois de descontado o dinheiro para o seu sustento], os devedores livram-se das dívidas não integralmente pagas no processo de insolvência, com exceção das dívidas à Segurança Social (mais de 41 milhões de euros). Isto quer dizer que deverão desaparecer quase nove milhões de euros de dívidas, sendo grande parte reclamada pela banca», escreveu o JN.

