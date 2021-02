Politica

13 de fevereiro 2021

Ramalho Eanes: "Se não fosse o império, seríamos uma Catalunha"

«O desrespeito desta esquerda festiva em relação ao passado do país é uma atitude indesejável» – disse Ramalho Eanes ao Nascer do SOL, a propósito da polémica sobre a remoção dos brasões da Praça do Império, em Belém. O ex-Presidente da República acrescentou que essa «esquerda nova», mesmo quando sabe de História, «não conhece a História».