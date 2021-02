As perguntas eram: o que é o CDS? O que distingue o CDS? Quem compõe e quem apoia o CDS? O que representa o CDS? Quem vota no CDS? Espontaneamente, veio-me à cabeça a seguinte frase: «O CDS é a direita queque». Era preciso, no entanto, testar a justeza desta asserção.

Nunca tinha visto a questão assim, mas de repente a ideia impôs-se-me com cristalina evidência.

As perguntas eram: o que é o CDS? O que distingue o CDS? Quem compõe e quem apoia o CDS? O que representa o CDS? Quem vota no CDS?

Espontaneamente, veio-me à cabeça a seguinte frase: «O CDS é a direita queque».

Era preciso, no entanto, testar a justeza desta asserção.

Donde vinham os fundadores do CDS, Diogo Freitas do Amaral e Adelino Amaro da Costa, donde vinham?

O pai de Diogo Freitas do Amaral, Duarte Freitas do Amaral, era de uma família fidalga de Guimarães, foi deputado da União Nacional, e depois da vinda para Lisboa estabeleceu-se com a família na seleta zona de Sintra-Cascais.

Adelino Amaro da Costa era oriundo de uma família abastada, da nobreza rural de Odemira, integrando depois a elite intelectual lisboeta.

As primeiras observações confirmavam, pois, a impressão inicial.

Mas continuemos este exercício com outros atores que marcaram a história do partido.

Francisco Lucas Pires pertencia à elite da direita intelectual coimbrã, com grandes tradições no país.

Basílio Horta, de seu nome completo Basílio Adolfo de Mendonça Horta da Franca, foi um filho-família, nascido em Tábua mas educado em Lisboa no Colégio Militar.

Maria José Nogueira Pinto – Avillez de solteira – era filha de Luís Maria de Avillez de Almeida de Melo e Castro, bisneto do 8.º conde das Galveias e trineto do 1.º visconde do Reguengo e 1.º conde de Avillez. E foi criada no Campo Grande, num conhecido palacete da família.

José Ribeiro e Castro é filho de Fernando Santos e Castro, que foi presidente da Câmara de Lisboa e amigo de Marcello Caetano, e é casado com a trineta do 1.º visconde da Nespereira.

Luís Nobre Guedes é filho de Francisco José Nobre Guedes, que foi o 1.º comissário da Mocidade Portuguesa e era conhecido pelas suas simpatias germanófilas.

Luís Queiró pertence a uma família também da elite universitária de Coimbra.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.