Conselho de Arbitragem diz que lance como o de Luis Díaz e David Carmo não é para expulsão

O Conselho de Arbitragem (CA) anunciou que este tipo de lances não deverão ser castigados com expulsão, apesar de "compreender" a decisão de Luis Godinho.

Avança o jornal desportivo Record que, durante a segunda "Ação de Reciclagem e Avaliação", o CA abordou o lance entre Luis Díaz e David Carmo, na partida entre FC Porto e SC Braga, que acabou com a expulsão do internacional colombiano, esclarecendo que este tipo de lances não deverá ser castigado com expulsão.

Luis Díaz rematou à baliza do SC Braga e acabou por atingir David Carmo, que fraturou a tíbia e o perónio. Como consequência, Díaz viu um cartão vermelho direto e foi expulso do jogo. A decisão, revela o CA, não deverá voltar a repetir-se em lances semelhantes, apesar de "compreender" a ação de Luís Godinho.

O lance causou grande polémica, e acabou por levar o CA, de acordo com o Record, a pedir aos árbitros para serem minuciosos, utilizando a título de exemplo o golo anulado a Evanilson na partida entre FC Porto e Boavista. Um maior controlo sobre os elementos do banco de suplentes e o uso de "tempo necessário" para consultar as imagens foram também algumas das recomendações feitas.