Conselho de Disciplina instaura processo a Pinto da Costa

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que instaurou processos disciplinares a Pinto da Costa e a Francisco J. Marques, por declarações à comunicação social relativas à arbitragem . As mesmas declarações já tinham levado o Conselho de Arbitragem e a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol a fazer participações aos mesmos membros do FC Porto.

Os processos prendem-se com as declarações do presidente azul-e-branco após o jogo do FC Porto com o Sporting de Braga, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, onde Pinto da Costa deixou fortes críticas à arbitragem.

"Ninguém nos vai vergar. Não é desta forma, com o que se tem vindo a acumular nestes últimos jogos, que o farão. Não vão. Queria apenas falar em factos, não em intenções", disparou então o presidente dos dragões.